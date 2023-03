Papa Francesco non celebrerà la messa di Pasqua: ecco chi lo sostituirà

Papa Francesco non celebrerà la messa di Pasqua. Il Pontefice è ancora ricoverato all'ospedale Gemelli dopo il malore accusato ieri e non potrà essere presente durante la Settimana Santa. I riti verranno celebrati ognuno da un Cardinale diverso. La messa della Domenica delle Palme verrà affidata al Cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Collegio cardinalizio. "Sì, certamente, posso confermare che domenica celebrerò la messa delle Palme: sono stato avvertito già lunedì scorso dal maestro delle Cerimonie pontificie", ha dichiarato. "Mi auguro naturalmente che il Papa si rimetta e possa presiedere le liturgie come avvenuto in altre occasioni, pur essendoci un cardinale che officiava all'altare" ha aggiunto il porporato argentino.