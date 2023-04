Roma, blitz di attivisti: liquido nero in fontana Barcaccia

Blitz di un gruppo di attivisti a Roma in piazza di Spagna. Tre persone, due uomini e una donna, hanno versato del liquido nero a base di carbone vegetale nelle vasche della fontana della Barcaccia. I tre, che potrebbero appartenere al gruppo Ultima Generazione, sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo informativo e dal personale della polizia di Roma Capitale. La loro posizione è ora al vaglio: rischiano la denuncia per danneggiamento. "Vogliamo chiedere al governo di smettere di investire in sussidi dannosi per l'ambiente. Con questa azione vi invitiamo a non rassegnarvi a questa condanna a morte", hanno affermato i tre.