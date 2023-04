A Sportcity Meeting il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport

Il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport, riconoscimento che valorizza i gesti che nascono dal cuore, attraverso lo sport è stato inserito nella finestra best practice a Sportcity Meeting al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme. Il Premio, nato dall'idea di Ussi Toscana (Gruppo Giornalisti sportivi della Toscana) e dall'Associazione Cor et Amor è stato illustrato da Gaia Simonetti, giornalista fiorentina, Segretario Ussi Toscana e ambasciatore di Costruiamo Gentilezza.

Sportcity Meeting è un confronto di varie competenze e storie di sport: un appuntamento per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura del movimento promossa dalla Fondazione Sportcity, presieduta da Fabio Pagliara. All'iniziativa ha partecipato anche Roberto Ghiretti, Vice Presidente di Sportcity.



Il Premio Costruiamo Gentilezza nato nel marzo 2021 finora è stato assegnato al portiere Guglielmo Vicario dell'Empoli per aver accolto in famiglia una mamma e un bambino fuggiti dalle atrocità della guerra. È stato consegnato a Federica Cappelletti per i progetti di inclusione che porta avanti attraverso la Fondazione dedicata al marito, Paolo Rossi.

Ed ancora, ad Anna Astori, madre di Davide e a Stefano Pioli, allenatore del Milan.

Da questo Premio sono nate progetti che hanno coinvolto scuole, biblioteche e club sportivi.