Pazzesco, cane ricoverato per astinenza da alcol: è il primo caso

Lo staff sanitario del Woodside Animal Welfare Trust di Plymouth in Gran Bretagna, si è trovato a che fare con il primo caso di un cane in astinenza da alcol. "Non ci era mai capitata una cosa simile", hanno confermato i responsabili della struttura medica. Coco, questo il nome del labrodor, è finito in terapia intensiva per abuso di sostanze alcoliche. Beveva dalle bottiglie del suo padrone. Quando l'uomo è morto, si è ritrovato, insieme ad un altro cagnolone, in un canile dove ha iniziato a manifestare i sintomi di astinenza. "Si salverà e verrà dato in adozione", assicurano i veterinari. "La sua storia è tragica - continuano i responsabili del rifugio. - Coco è con noi da più di un mese, avendo bisogno di cure intensive da quando è arrivato. Dopo essere arrivato con il suo amico cane in seguito alla morte del suo proprietario, lui e il suo compagno si sono ammalati rapidamente".