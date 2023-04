Da Pechino Express alla denuncia: il figlio di Costacurta e il pugno al vigile

MILANO - Il figlio del difensore va all’attacco. Ma questa volta rischia penalmente. Achille Costacurta, 18 anni, figlio dell'ex calciatore del Milan e della modella Martina Colombari è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver colpito con un pugno un agente della Polizia locale.

L’episodio

Il ragazzo martedì sera sarebbe andato in escandescenze a bordo di un taxi danneggiando - secondo la ricostruzione del guidatore - l’autovettura sulla quale stava viaggiando. Il tassista a quel punto avrebbe chiesto aiuto a una pattuglia di Vigili Urbani, ma all’arrivo degli agenti, Achille Costacurta avrebbe sferrato un pugno a uno dei due vigili. Immobilizzato e in Centrale, il ragazzo è stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.