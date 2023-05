Panico a Napoli, tifosi accendono fumogeno in metro dopo il gol di Olivera

Paura nella metropolitana di Napoli durante la festa scudetto del 30 aprile che è stata però fermata dal pareggio con la Salernitana. Alcuni tifosi hanno fatto esplodere un fumogeno all'interno di un vagone della metro, provocando così disagi ai passeggeri e alla circolazione. È successo dopo il gol di Olivera. A denunciare l'episodio su Facebook il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, con tanto di video in cui si vedono alcune persone in evidente difficoltà.

Fumogeno a Napoli nella metropolitana

"Un fumogeno è stato acceso ieri su un treno della Linea 2 della metropolitana di Napoli. Come ci hanno raccontato i presenti, qualche emerito idiota, al goal degli azzurri, ha ben pensato di accendere il fumogeno in treno al momento della partenza tra le fermate di Mergellina e Leopardi. In pochi attimi il convoglio è stato completamente invaso dal fumo. Il treno, come ci hanno riferito, è stato bloccato in galleria per circa un'ora, e tanti cittadini, a causa del fumo e della puzza, hanno accusato malori", si legge nel post denuncia.