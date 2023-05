Incoronazione Re Carlo, la cerimonia: orario, programma e dove vederla in tv

È tutto pronto per il grande giorno di re Carlo III , che sarà ufficialmente incoronato nell' Abbazia di Westminster. Il nuovo sovrano sarà il 40° monarca regnante ad essere incoronato, in una cerimonia che coinvolgerà anche Camilla , che diventerà Regina Consorte.

Incoronazione Re Carlo, orario e dove vederla

La cerimonia inizierà alle 11 (ora locale) dopo l'arrivo dei reali in processione da Buckingham Palace e terminerà due ore dopo. La cerimonia si caratterizzerà in cinque momenti: il riconoscimento, il giuramento, l'unzione, l'investitura e l'incoronazione. Si chiuderà il tutto con l'incoronazione della regina consorte. La cerimonia potrà essere seguita in diretta su Sky TG24, in diretta da Londa con lo speciale "Il ritorno del Re", dalle 11 alle 14.30.