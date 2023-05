Lapo Elkann, messaggio struggente per la morte della cugina

Morta a 48 anni la nipote di Gianni Agnelli

Lapo Elkann, il commovente messaggio alla cugina

Lapo ha lasciato il suo pensiero su Twitter: "Sono molto triste per la morte di mia cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili . Virginia era una Donna con un cuore d’oro, una mamna tenera, piena di amore con un sorriso puro è vero . Mi mancherai e sarai nel mio cuore ed in ogni mia preghiera . Mia dolce è tenera cugina riposa in pace che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare".