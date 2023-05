Misteriosa morte del calciatore Gallani: il cordoglio della società

AMSTERDAM (OLANDA) - È ancora avvolta nel mistero la morte di Gabriele Gallani , calciatore di 24 anni e capitano del Team Traversetolo. Il giovane è infatti stato ritrovato esamine in un canale, soccorso, è morto poche ore dopo in ospedale.

I messaggi di cordoglio

In attesa che si faccia chiarezza su quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato i messaggi di cordoglio sono tantissimi. "Un leder silenzioso in campo. Un esempio per i compagni. Un ragazzo dall’animo gentile e rispettoso. Ti porteremo per sempre nei nostri cuori. Ciao Gabri", le parole del Piccardo Traversetolo ASD. "Difficile trovare le parole per quanto accaduto, forse quelle giuste sono CIAO e GRAZIE ma non lo sappiamo. Sei arrivato che eri un ragazzino e sei diventato una nostra colonna, l’unica cosa che possiamo fare in questo momento è tenere il tuo ricordo vivo dentro di noi. Inutile al momento aggiungere altro. Ciao Gallo", il cordoglio della società.

Le parole del presidente Luca Prampolini

"Era forte ed aveva un eccellente personalità. Sapeva parlare e andava d'accordo con tutti. Non beveva, non fumava e non si drogava: era un atleta e sapeva nuotare molto bene", queste le parole del patron del Team Traversetolo.