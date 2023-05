Incredibile, doccia e shampoo nella fontana dell'aeroporto di Fiumicino

Incredibile, ma vero. Intorno all'ora di pranzo un uomo, probabilmente un passeggero in procinto di imbarcarsi, si è spogliato e si è lavato sotto la fontana alle partenze del T3 a Fiumicino. Sotto gli occhi increduli degli addetti degli Aeroporti di Roma e incurante dei numerosi passeggeri che passavano da quelle parti, l'uomo ha estratto un bagnoschiuma e ha dato vita ad una vera e propria doccia.

Il sorriso davanti ai telefonini

Rimasto in boxer, si è insaponato e ha sorriso alle persone che nel frattempo immortalavano la scena con i telefonini. Il video è diventato immediatamente virale sui social e nelle chat. Terminata la doccia improvvisata, l'uomo si è rivestito e si è allontanato. Come se non fosse accaduto nulla di strano.