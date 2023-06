Roma, poliziotta uccisa a colpi di pistola a San Basilio

Una donna, agente di polizia, è stata uccisa a Roma intorno alle 11:25 del mattino. L'omicidio è avvenuto in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia allertati da alcune persone che avevano sentito colpi di arma da fuoco. Il corpo della donna è stato trovato nell'androne di un palazzo. L'aggressore è fuggito su un'auto bianca ma qualche minuto dopo si è tolto la vita a pochi metri di distanza dal luogo in cui la donna è stata uccisa.