Il mio Berlusconi

Un pranzo semifantozziano ad Arcore

Intorno a lui era già trionfante la diceria degli untori, anticipazione del gossip che l’avrebbe travolto, e quell’elogio della Notizia mi riportò all’essenza del mestiere. Oggi so che non avrei mai voluto dare la notizia della sua morte perché la sua vitalità era un incentivo a crescere, a tener duro, anche a essere felici. In tempi migliori era anche il primo motivatore di vendite di giornali, assieme al suo Milan del quadriennio sacchiano (‘87-‘91). E di giornali e giornalisti parlavamo, ogni tanto: stava succedendo qualcosa di nuovo e il segnale veniva dai suoi interessi editoriali dei quali mi parlava in confidenza e senza farmi proposte, com’era di moda sentir dire da tanti giornalisti che in realtà gli si offrivano. L’incontro più interessante (a parte un pranzo semifantozziano ad Arcore - mani sudate... - con visita al mausoleo personale durante la quale ricordammo i bei tempi dell’estate riminese quando lui cantava all’Embassy e io invece ci ballavo) fu una vera e propria improvvisata.

La visita al Corriere dello Sport

Il 13 dicembre del ’92 mi chiamò all’alba: "Direttore, se è al giornale verrei a trovarla". Sapevo che alle 10 doveva essere presente al lancio del Tg5, ma Mentana non lo vide. Alle 10 Berlusconi - preciso preciso, come diceva Nino Manfredi - era a Piazza Indipendenza e saliva al sesto piano del Corriere dello Sport - dove l’aspettavo senza salamelecchi - dopo avere creato un certo panico in portineria fra i “custodi” che pensavano volesse salire a Repubblica. E infatti appena arrivato nel mio ufficio precisò: "Un giorno Caracciolo mi ha detto che Repubblica aveva un palazzo vicino a Termini, non credevo fosse questo...". Gli spiegai che in realtà il palazzo era il nostro e “Repubblica” un’inquilina. Ne parlò, poco dopo, anche con l’editore, Roberto Amodei, e non ho mai saputo se - con l’aria del tempo - gli avesse offerto di comprare palazzo e giornale... Si fermò un paio d’ore, imbarazzandomi, e per tutto il tempo parlammo poco del Milan del mio amico Capello, soprattutto di politica e giornali. Silvio era già impegnato nell’editoria televisiva, ma dalla fine dei Settanta si era comprato il Giornale creato da Montanelli dopo l’addio al Corsera, mentre seguiva con vivo interesse le imprese dell’astro nascente Vittorio Feltri che stava portando alle stelle l’Indipendente, favorito dall’esplosione di “Mani pulite”. Un giorno mi offrì una sintesi dei due personaggi dopo che Indro aveva già fatto capire di non volere l’editore politicante, mentre Vittorio aveva dato grande spazio sull’Indipendente a uno scontro fra Silvio e un gruppo di contestatori nella riviera ligure: "Vede come son messo? - mi disse - Montanelli abbaia alla luna, Feltri mi fa un gran casino...".

Il ko del Milan a Tokyo e l'ingresso in politica

Era la primavera del ‘93, di lì a poco il grande Montanelli rifiutò di pubblicare sul Giornale un messaggio politico dell’editore e se ne andò a fondare la sfortunata e spocchiosa “Voce” ("Sono qui - mi disse un giorno Indro - solo per garantire lo stipendio ai colleghi che han voluto seguirmi"). E Feltri intanto era arrivato sulla poltrona di via Gaetano Negri. Un fenomeno. Continuammo a sentirci sporadicamente e a vederci in quelle sessioni pubblicitarie che Silvio organizzava a Roma, il trionfo di un attore consumato. A fine anno - era il 13 dicembre del ‘93 - ero a Milano e lo cercai nel tardo pomeriggio per avere un commento sulla sconfitta del Milan a Tokyo: finale della Coppa Intercontinentale, National Stadium, San Paolo-Milan 3-2, anche un gol di Toninho Cerezo. Gli chiesi della polemica nata per la mancata convocazione, da parte di Capello, di Savicevic, uno dei suoi favoriti: "Direttore, lasciamo perdere... È nato tutto per colpa dell’Uefa, non ho niente contro Capello...". Si tacque un attimo eppoi, con il tono che assumeva nei colpi di scena (grande attore, confermo): "Parliamo di cose serie... Sono appena uscito da un incontro con Bossi, la Lega è con me, scendo in politica". Altro silenzio, spazio dovuto al Berlusconi aveva 86 anni mio stupore, e la battuta finale: "Vuole essere dei miei? No, non risponda subito, ci pensi... A presto". Non ebbi neanche bisogno di rispondergli, colse il mio successivo silenzio sull’argomento come un “no”.

L'intervista tra Berlusconismo e Berlusconesimo

Ma il giorno in cui mi concesse una fluviale intervista in via dell’Anima ci provò ancora senza dirlo ma facendomi trovare in salotto i fondatori di Forza Italia, lui in tuta e asciugamano di spugna intorno al collo, loro in tiro e forzatamente gentili con me: Giuliano Urbani, Marcello Dell’Utri, Antonio Martino, Lucio Colletti e l’altro “comunista”, Saverio Vertone, scrittore marxista che non compare mai negli atti della fondazione (l’unico che mi sorprese). Quell’intervista uscì con un titolo che amabilmente contestò: io avevo parlato di "Berlusconismo", lui mi mandò due righe in cui precisava: "Caro direttore, facciamo di più, diciamo Berlusconesimo... Lei mi capisce...". Parola del Messia. Ci sentimmo e vedemmo ancora, sempre svolazzando - anche alle presentazioni dei libri del mio... allievo Bruno Vespa - sentendomi dire, soprattutto quand’era a Palazzo Chigi: "Lei non mi vuole più bene, venga a trovarmi... lo dica a Paolino...". Glielo chiesi una volta un appuntamento a Paolo Bonaiuti: dopo un anno, una mattina, all’improvviso, mi chiamò: "Silvio t’aspetta fra mezz’ora...". Abitavo fuori Roma, stavo facendomi la barba, risposi: "Salutamelo". Quando scrissi “Un nemico al giorno” - mie modeste memorie, il titolo me lo regalò Zazzaroni - rievocai i nostri incontri con simpatia, anzi con affetto. Ma mi mandò due righe per ringraziarmi e in realtà per rimproverarmi: "Quella storia che volevo comperare l’Inter poteva fare a meno di raccontarla... Era un pallino di papà...".