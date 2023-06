Berlusconi, chi ci sarà ai funerali: dalla politica al calcio, tutti i nomi

Tutte le news su Silvio Berlusconi

I politici presenti

Presenti le più alte cariche italiane, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni, con i sui vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, passando per i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Ma anche i rappresentanti dell'opposizione, come Elly Schlein (accompagnata dai capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia), Matteo Renzi e Carlo Calenda. Non ci sarà nessuno del Movimento 5 Stelle, una scelta presa "per rispettare la sensibilità e la storia del Movimento, ma anche quella di Berlusconi come antagonista politico, togliendo qualsiasi velo ipocrita". Atteso Umberto Bossi, uno dei suoi alleati storici, ma non Gianfranco Fini. Per quanto riguarda le presenze in arrivo dell'estero, ci sarà il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber e, in assenza della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen impegnata in America Latina, a rappresentare l'esecutivo Ue (che oggi terrà la bandiera a mezz'asta) sarà il commissario per l'Economia Paolo Gentiloni. I nomi dei capi di Stato stranieri che prenderanno parte alla cerimonia non sono stati resi noti per ragioni di sicurezza: al momento è stata confermata solo la presenza del premier ungherese Viktor Orban e dell'emiro del Qatar Tamim bin Hamad.

Mondo sport e spettacolo

Non sono state ancora comunicate le presenze per quanto riguarda il mondo dello sport, ma ci saranno certamente rappresentanti di Milan, Inter e Monza. Ci sarà Franco Baresi, che è già stato alla camera ardente del fondatore di Forza Italia in qualità di vicepresidente del club rossonero. Del nuovo corso ci saranno poi il presidente Paolo Scaroni e l'ad Giorgio Furlani. Presenti anche i vertici del Monza, ultimo club guidato dal Cavaliere. Inoltre, per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, è attesa una grande presenza di volti noti di Mediaset (che trasmetterà la cerimonia) e anche della tv pubblica.