Incidente Casal Palocco: arresti domiciliari per lo youtuber Matteo Di Pietro

È finito agli arresti domiciliari Matteo Di Pietro, lo youtuber che alla guida del suv Lamborghini è rimasto coivolto nell' incidente di Casal Palocco che ha provocato la morte di Manuel Proietti, 5 anni. Lo scontro con la Smart, a bordo della quale viaggiava il bambino, con la madre e la sorellina di 4 anni, è avvenuto lo scorso 14 giugno in via di Macchia Saponara.

Incidente di Casal Palocco: le indagini continuano

Lo scorso 21 giugno la Procura di Roma ha disposto una consulenza nell’ambito dell’inchiesta. In particolare i pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, vogliono accertare la dinamica e a che velocità stesse viaggiando la Lamborghini guidata da Di Pietro. Accertamenti in corso anche sui cellulari dei cinque giovani che erano nel Suv per trovare foto, video o chat utili alle indagini.