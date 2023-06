Tragedia al Luna Park: deraglia un treno sulle montagne russe

Un tragico incidente è avvenuto nel parco divertimenti di Grona Lund a Stoccolma, in Svezia. Durante una corsa sulle montagne russe Jetline, un veicolo è deragliato, causando la morte di una persona e ferendo altre 14, tra cui alcuni bambini. L'agenzia di stampa Tt ha riportato che sette dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre gli altri coinvolti hanno riportato lesioni di varia entità. L'incidente ha provocato grande preoccupazione tra i gestori del parco (con 140 anni di storia) e le autorità competenti hanno avviato immediatamente le indagini per determinare le cause dell'accaduto.