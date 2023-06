Scossa di terremoto in provincia di Siena: gente in strada

Continua a tremare la terra in Toscana : una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita in provincia di Siena. L'epicentro, secondo i dati dell'Ingv, è stato registrato 4 chilometri a nord est di Poggibonsi, ad una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata nettamente avvertita anche a Firenze.

Terremoto a Siena

Avvertita pure dalla popolazione in tutta la Valdelsa: la gente si è riversata in strada ma al momento, come spiega la Protezione civile, non vengono segnalati danni. Nel febbraio scorso Siena era stata al centro di uno sciame sismico durato giorni. "Sono in contatto con la nostra sala operativa regionale per verificare la situazione a seguito del terremoto", ha scritto sui social il presidente della Toscana Eugenio Gianni dopo la scossa registrata alle 12:19 di mercoledì 28 giugno.