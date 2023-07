Berlusconi, aperto il testamento davanti ai testimoni: i dettagli

Berlusconi, aperto il testamento: tutti i dettagli

Secondo quanto si apprende, Fossati era in rappresentanza dei figli Marina e Pier Silvio, mentre il collega Rimini di Barbara, Eleonora e Luigi. Entrambi sono usciti a metà giornata dallo studio del notaio milanese Roveda, rientrato da pochi minuti nel palazzo di via Pagano a Milano che ospita i suoi uffici e che custodisce le ultime volontà del leader azzurro. "Inutile stare qui, non posso dire niente, da me non saprete nulla né oggi né domani né mai", le parole di Roveda ai giornalisti che chiedevano informazioni. Anche i due legali non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione.