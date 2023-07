Berlusconi, vandali in azione: imbrattato il murales a Milano

“Anche Silvio Berlusconi vittima della cancel culture? Lo hanno cancellato alla velocità della luce, ma con la stessa velocità che lo ha sempre contraddistinto è tornato più determinato di prima per consegnarci un nuovo messaggio!”. Con queste parole sul suo profilo Instagram, l'artista AleXsandro Palombo ha presentato il nuovo murales dedicato a Silvio Berlusconi disegnato davanti a via Volturno 24, lo stabile nel quartiere Isola di Milano dove è cresciuto.

Vandali in azione, imbrattato murales di Berlusconi

L'ex presidente di Milan e Monza è stato rappresentato in abito blu, cravatta a pois, con in una mano il pennello intriso di colla con cui ha affisso la targa toponomastica che riporta l'indicazione del luogo "Via Silvio Berlusconi 1936-2023" e con l'altra mano fa il gesto delle corna. Ma dopo poche ore i vandali lo hanno imbrattato, coprendo con vernice bianca il volto e il busto di Berlusconi.