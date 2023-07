Temptation Island: il tentatore Daniele Schiavon ha avuto un incidente

Attimi di paura per Daniele Schiavon, tentatore di Temptation Island 2023 e qualche anno fa corteggiatore a Uomini e Donne (è stata la scelta dell'ex tronista Giulia Quattrociocche ma la relazione non è durata lontano dalle telecamere). Come riporta Fanpage, il 28enne è rimasto coinvolto in un incidente sabato 15 luglio, a Roma, sulla via Aurelia, intorno alle ore 18. Stava rientrando nella Capitale con alcuni amici dopo aver trascorso una giornata in barca. L'auto di Schiavon si è ribaltata più volte, a quanto pare a seguito di un tamponamento.