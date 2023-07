Patrick Zaki verso la libertà: c'è la grazia del presidente egiziano

EL CAIRO (Egitto) - Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi ha concesso la grazia a Patrick Zaki , l’attivista italiano che ieri era stato condannato a tre anni di reclusione . La notizia arriva da Mohamad Abdelaziz, un componente del Comitato per la grazia presidenziale egiziano, ed è stata confermata dai suoi legali. Zaki, iscritto all'Università di Bologna, si era laureato con 110 e lode lo scorso 5 luglio.

L’annuncio del governo egiziano

"Il Presidente Abdel Fattah al-Sisi - scrive Mohamad Abdelaziz - usa i suoi poteri costituzionali ed emette un decreto presidenziale che concede la grazia a un gruppo di persone contro le quali sono state pronunciate sentenze giudiziarie, tra cui Patrick Zaki e Mohamed El-Baqer, in risposta all'appello del Consiglio dei segretari del Dialogo Nazionale e delle forze politiche”. Il ragazzo, qualora non fosse arrivata la grazia dal governo egiziano, avrebbe dovuto scontare altri 14 mesi di carcere. Zaki dovrebbe essere liberato già oggi. Il rilascio del giovane "è previsto nelle prossime ore. Sua madre e suo zio si sono recati alla stazione di polizia di Nuova Mansura per attendere il rilascio. Se Dio vuole, sarà a casa già oggi": conferma all'Ansa uno degli avvocati del ricercatore egiziano, Samweil Tharwat.