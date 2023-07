La terribile previsione di Bill Gates sull'intelligenza artificiale che si sta già avverando

ROMA - Non sarebbe la prima volta che Bill Gates riesce in un certo senso a "prevedere il futuro". La speranza è che questa volta non sia così, perché lo sviluppatore di software e co-fondatore di Microsoft ha ipotizzato sviluppi molto preoccupanti sull'intelligenza artificiale. Lo ha fatto nel corso di un evento a San Francisco organizzato da Goldman Sachs e SV Angel, dove ha espresso la sua preoccupazione per i possibili effetti dello "sviluppo incontrollato" dei sistemi di questa tecnologia. Durante la presentazione, il filantropo ha evidenziato la sua preoccupazione per le capacità cognitive e intellettuali espresse dai sistemi informatici, in particolare applicazioni come ChatGPT, che potrebbero avere la capacità di modificare il comportamento degli utenti e sostituire i motori di ricerca come Google.