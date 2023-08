Ponte Morandi, cinque anni fa il crollo: l'iniziativa per ricordare le 43 vittime

Il 14 agosto del 2018 l'Italia e Genova venivano sconvolte dal dramma del crollo del Ponte Morandi. Nella tragedia morirono 43 persone. Per ricordare le vittime, Telenord ha realizzato un video coinvolgendo familiari, amici, donne e uomini del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo e rappresentanti delle istituzioni. Per trasformare il ricordo in memoria.

I volti dello sport, della politica e del cinema in ricordo delle vittime

All'iniziativa hanno contribuito Egle Possetti, presidente del Comitato dei parenti delle vittime del ponte Morandi, attori e comici come Maurizio Lastrico, Valerio Lundini, Andrea Di Marco, Tiziano Scrocca, Francesca Puglisi, Andrea Angelucci, Chris Clun e Arianna Gaudio. I protagonisti del mondo dello sport come i due allenatori di Genoa e Sampdoria Gilardino e Pirlo, Silvia Salis (vicepresidente del Coni) Mattia Bani e Fabio Borini; le ex bandiere rossoblù e blucerchiate Claudio Onofri, Thomas Skuhravy, Enrico Nicolini e Luigi Turci. In rappresentanza del mondo delle istituzioni il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il senatore del M5s Luca Pirondini, il segretario del Pd ligure Davide Natale e quello del Pd genovese Simone D'Angelo; il professore Matteo Bassetti, l’autore Flavio Ferrari Zumbini. E infime musicisti e cantanti come Olly, Sergio Caputo, e Alfa.

Ognuno di loro, nel video, ha letto un nome di una vittima

1. Luigi Matti Altadonna - Alfa

2. Melissa Artus - Vittoria Baghino

3. Giovanni Battiloro - Simone D'Angelo

4. Camilla Bellasio - Claudio Onofri

5. Manuele Bellasio - Massimiliano Monti

6. Francesco Bello - Andrea Angelucci

7. Matteo Bertonati - Fabio Borini

8. Stella Boccia - Mattia Bani

9. Edi Bokrina - Matteo Bassetti

10. Giovanna Bottaro - Filippo Serio

11. Elisa Bozzo - Edoardo Rixi

12. Alessandro Campora - Andrea Di Marco

13. Juan Figueroa - Giampiero Timossi

14. Bruno Casagrande - Gaia Cifone

15. Cristian Cecala - Maurizio Michieli

16. Crystal Cecala - Edoardo Cozza

17. Andrea Cerulli - Luca Pirondini

18 - Marta Danisi - Tiziano Scrocca

19 - Marius Djerri - Olly

20 - Giorgio Donaggio - Giovanni Toti

21 - Gerardo Esposito - Massimiliano Lussana

22. Alberto Fanfani - Chris Clun

23 - Nathan Gusman - Franco Ordine

24 - Henry Diaz Henao - Francesca Puglisi

25 - Vincenzo Licata - Arianna Gaudio

26 - Anatoli Malai - Valerio Lundini

27 - Dawna Munroe - Stefano Rissetto

28 - Axelle Nemati Alizee Place - Gessi Adamoli

29 - Juan Carlos Pastenes - Thomas Skhuravy

30 - Ersilia Piccinino - Luigi Turci

31 - Claudia Possetti - Egle Possetti

32 - William Pouzadoux - Davide Natale

33 - Nora Rivera - Andrea Pirlo

34 - Roberto Robbiano - Marco Bucci

35 - Samuele Robbiano - Alberto Gilardino

36 - Alessandro Robotti - Lorenzo Aluigi

37 - Marian rosca - Enrico Nicolini

38 - Gennaro Sarnataro - Sergio Caputo

39 - Antonio Stanzione - Silvia Salis

40 - Carlos Jesus Eraso Trujillo - Anna LiVvigni

41 - Mirko Vicini - Carolina Barneri

42 - Andrea Vittone - Maurizio Lastrico

43 - Angela Zerilli - Flavio Ferrari Zumbini