Usa, il Burning Man si trasforma in un incubo: un morto e 70.000 bloccati

Un morto e oltre settantamila persone bloccate. Questo il bilancio delle piogge torrenziali che si sono abbattute nella Black Rock City, la città temporanea costruita nel deserto del Nevada per il Burning Man. Un festival che si tiene dal 1991 e nel quale viene data alle fiamme una struttura in legno a forma di uomo. La tempesta che si è abbattuta nella zona ha trasformato il deserto in una vasta distesa di fango.