Terremoto Marocco, l'hotel di Cristiano Ronaldo diventa un rifugio

Terremoto Marocco, l'hotel di Cristiano Ronaldo come rifugio

Una di queste è Irene Seixas che ha parlato al canale RTVE: "Siamo scoraggiati, abbiamo cominciato a cercare i voli che si sono esauriti in pochissimo tempo. Per provare a partire prima abbiamo dovuto prendere voli da mille euro perchè partivamo mercoledì prossimo e dovevamo venire nella zona nuova di Marrakech. Siamo riusciti a farci dare l'hotel di Cristiano Ronaldo (il Pestana CR7 Marrakech), che è in periferia. Dopo aver dormito tutta la notte in strada alle sette del mattino ci hanno dato l'ok per andare e nell'atrio dell'hotel abbiamo trovato tante persone di nazionalità diversa. Tutti hanno dormito in strada e tutti sono in attesa di una stanza" ha concluso.