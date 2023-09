Terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 4.1

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata avvertita nella zona della costa marchigiana anconetana, ad una profondità di due chilometri. A rilevarlo l'istituto Ingv. Non si segnalano al momento danni a cose o persone. Pochi giorni fa si era registrata un'altra scossa sempre lungo la costa ma in mare: anche quella volta non si erano avuti danni a cose e persone. L'amministrazione comunale di Ancona sta effettuando dei controlli : in ogni caso il piano di sicurezza è sempre attivo. Si sta inoltre valutando "se si tratta di una scossa isolata o di una scia sismica".

Terremoto nelle Marche: scossa avvertita anche a Senigallia e Fano

A Senigallia sono state avvertite vibrazioni di mobili e i lampadari hanno oscillato. Non ci sono state però scene di panico. In alcune zone della città il movimento tellurico non è stato percepito. A Fano alcuni testimoni riferiscono invece di aver sentito un boato, che non tutti hanno identificato come una scossa di terremoto.