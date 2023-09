Pecore mangiano oltre 100 chili di marijuana: ecco cosa è successo dopo

In Grecia un gruppo di pecore ha mangiato 100 chili di cannabis dopo la tempesta Daniel che ha messo in ginocchio il Paese. Le alluvioni hanno tolto al gregge i pascoli necessari per nutrirsi: gli animali hanno allora tergiversato su un’alternativa alquanto curiosa, ovvero la marijuana. Affamate, le pecore hanno invaso una serra che produceva cannabis terapeutica vicino alla città di Almyros, nella periferia della Tessaglia, come riferiscono i media locali.