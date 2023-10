Terremoto a Bergamo, epicentro a Comun Nuovo: scuole evacuate

Terremoto: scuole evacuate dopo la scossa in provincia di Bergamo

Evacuato il liceo Galilei a Caravaggio, con gli studenti che sono fuori dalle aule in attesa di capire se le lezioni potranno riprendere. Al momento della scossa alcuni insegnanti hanno fatto mettere gli alunni sotto i banchi. A Caravaggio sono stati evacuati anche gli uffici comunali, poi i dipendenti sono rientrati. A Comun Nuovo, epicentro del sisma, nessun danno: "Le scosse sono state avvertite in paese ma in modo lieve, mi trovavo in municipio e mi sono subito attivato per monitorare la situazione, ma in paese non abbiamo registrato danni", spiega il sindaco Ivan Moriggi.