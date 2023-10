La terra continua a tremare in Campania. Due scosse di terremoto si sono verificati mercoledì 4 ottobre, in mattinata, nella zona dei Campi Flegrei. La prima scossa, di magnitudo 1.7, si è verificata alle 10.18 con epicentro localizzato dall'Osservatorio Vesuviano nei pressi della Solfatara. La seconda scossa, di magnitudo 2.6, è stata registrata alle 10.46 con epicentro sempre nei pressi della Solfatara a una profondità di 3 km. Non si registrano al momento danni a persone o cose.