Ancora terremoto ai Campi Flegrei: rilevate otto scosse

Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei . Lunedì 16 ottobre la terra ha iniziato a tremare intorno alle 12.36. La magnitudo massima di 3.6 è stata registrata alle 12.36 con epicentro della scossa nel cratere della Solfatara, nel comune di Pozzuoli. La scossa è stata avvertita nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e nella zona occidentale della città di Napoli, come Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta, e in quelli collinari del Vomero e della zona ospedaliera, seppur con minore intensità.

Nuove otto scosse di terremoto nei Campi Flegrei

Come riporta l'Ingv, lo sciame sismico si è concluso alle 17.28. Secondo quanto rilevato dall'Osservatorio Vesuviano, è consistito in 8 terremoti con magnitudo massima 3.6. A precedere i dati ufficiali è stato l'ormai consueto tam-tam sui social network, con tanti che, già pochi minuti dopo la scossa, hanno chiesto informazioni o più semplicemente condiviso la propria paura. Non sono stati comunque segnalati danni a persone o cose.