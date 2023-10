Bruxelles, il presunto attentatore ferito dalla polizia

Il sospetto attentatore ferito dalla polizia

Secondo le prime informazioni, le forze dell'ordine hanno sparato ad un uomo che potrebbe essere il sospetto attentatore di Bruxelles. L'uomo è stato trasportato all'ospedale. La procura federale belga ha affermato che l'identità dell'uomo "non può ancora essere confermata". Secondo la ministra degli Interni del Belgio Annelis Verlinden, l'uomo è stato trovato in possesso dell'arma automatica utilizzata durante l'aggressione di ieri sera ed "è attualmente in rianimazione".