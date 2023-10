Bruxelles, morto il presunto attentatore

Abdesalem Lassoued, il sospetto autore dell'attentato di Bruxelles di ieri sera, è morto in seguito alle ferite riportate questa mattina in uno scontro a fuoco con la polizia. Lo scrivono i giornali belgi. La polizia starebbe cercando altre due persone, che risultano attualmente ricercate in relazione all'attacco di ieri sera a Bruxelles in cui sono morti 2 tifosi svedesi.