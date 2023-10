Arrestato il cantante neomelodico Tony Colombo insieme alla moglie

Il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo e sua moglie, Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, ucciso in un agguato sul lungomare di Terracina, sono stati arrestati per collusioni con la camorra. I due sono finiti in carcere nell'ambito del maxi blitz anticamorra (27 le persone in manette) condotto dai carabinieri del Ros e coordinato dalla Direzione distrettuale Antimafia della Procura di Napoli.