Il suo cane rischia la vita: lotta impressionante tra un uomo e un canguro

Quando ha visto che un canguro stava facendo annegare il suo cane, non ci ha pensato su due volte e si è immediatamente gettato in acqua per salvarlo, iniziando una lotta con il marsupiale. Mick Moloney, un australiano, è il protagonista di una storia che sta facendo il giro dei social. Si trovava nella città di Mildura e stava facendo stretching in riva ad un fiume, quando si è accorto che un canguro stava strangolando il suo cucciolo, di nome Hachi, tenendolo da dietro e spingendone la testa in acqua.