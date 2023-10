Truffa dopo la cena: finge infarti in 20 ristoranti per non pagare il conto

Ha finto più di un infarto , in venti ristoranti diversi, per non pagare il conto al ristorante. È successo ad Alicante , centro costiero della Comunità Valenciana, in Spagna, dove un 50enne di origine lituana residente in città, ha finto più di 20 malori. Il copione era sempre lo stesso e ormai andava avanti da un anno: dopo aver ordinato pietanze costose e dopo una ricca cena, l’uomo si accasciava a terra, ingannando tutti.

Truffa al ristorante: così è stato arrestato l'uomo

La messa in scena per due volte nello stesso locale ha fregato il truffatore. I dipedenti hanno riconosciuto l'uomo e quando si è accasciato al pavimento anziché chiamare l'ambulanza hanno telefonato alla polizia. Non è la prima volta che l’uomo viene denunciato alle autorità giudiziarie; stando a quanto si apprende dall’agenzia di stampa iberica Efe, si tratterebbe già del quinto fermo per lo stesso motivo. Tuttavia, malgrado sia stato arrestato più volte negli anni, ha trascorso poco tempo in carcere dal momento che i conti non pagati erano considerati una somma troppo piccola e, dunque, "un reato minore". Adesso, però, i ristoratori hanno presentato una denuncia congiunta per fare in modo che il truffatore possa rimanere il più possibile in prigione.