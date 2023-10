"Scegli noi, ti diamo 14.000 euro". L'offerta super di una città degli Usa

L’offerta della città di Topeka

La città di Topeka, capitale dello stato nordamericano del Kansas, regala fino a 15.000 dollari (poco più di 14.000 euro al cambio) per tutti coloro che intendono trasferirsi per vivere nella loro comunità. Sotto il motto "Scegli Topeka", il programma del Comune promette aiuti fino a 10.000 dollari per chi prende una casa in affitto e fino a 15.000 dollari per chi vuole acquistare un immobile. Ovviamente l’offerta non è applicabile a tutti: per accedere ai contributi economici di Topeka è necessario avere un lavoro a tempo pieno e mantenere la residenza principale nella contea di Shawnee.