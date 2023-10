Clamoroso, a Napoli ambulanza multata per eccesso di velocità

Un'ambulanza a Napoli è stata multata per eccesso di velocità. Il 5 settembre scorso, il mezzo di soccorso stava trasportando da Quarto al Centro all'ospedale Caldarelli di Napoli una donna in gravi condizioni, vittima di una terribile aggressione: un vicino di casa le aveva cosparso il corpo di benzina e le aveva dato fuoco.