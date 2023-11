L'ex Perugia Kaviedes arrestato e maltrattato dalla Polizia: cosa è successo

ROMA - Ivan Kaviedes torna a far parlare di sé, ma non per un suo rientro nel mondo del calcio. Il 46enne, passato anche per l'Italia nel 1999 con la maglia del Perugia di Luciano Gaucci (4 gol in 14 presenze), ha vissuto una brutta esperienza con la polizia ecuadoriana. L'ex calciatore, infatti, sabato scorso è stato arrestato a Tena insieme a nove persone a causa di una aggressione ad una persona in un alimentari, come spiegato in un video dal tenente Perez della polizia ecuadoriana: "Era ubriaco ed è stato trasferito al centro di detenzione di Archidona". Una storia diventata virale, spiega Olé, dopo il video pubblicato su internet da diversi utenti in cui si vede Kaviedes, già ammanettato, vittima di una spruzzata di spray al peperoncino. Questo ha generato un'ondata di reazioni sdegnate (anche di ex illustri calciatori ecuadoriani), tanto che Kaviedes è stato rilasciato dopo tre giorni.