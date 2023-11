Terribile incidente vicino Roma: morti promessa del rugby e della musica

Dario Lauri e Livio Fiorucci sono i due ragazzi morti in un terribile incidente avvenuto nella notte a Manziana, nei pressi del lago di Bracciano, a Nord di Roma. Il primo aveva 20 anni, il secondo 21. Entrambi sono deceduti sul colpo, dopo che la loro automobile è finita contro un albero per cause ancora da accertare. Livio era al volante della Fiat Punto, Dario al posto del passeggero.