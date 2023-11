Tragedia in Bosnia: calciatore muore in un terribile incidente, ritrovato nel fiume

Un terribile incidente stradale ha sconvolto la Bosnia . Il capitano dello Sloga ha perso la vita dopo che la macchina in cui stava è finita dentro un fiume. Si chiamava Nedzad Mujagic . A bordo del mezzo c'erano anche tre giocatori (feriti ma si sono salvati nuotando), mentre il corpo del vice allenatore, Adnan Fajic , non è ancora stato trovato nel momento in cui scriviamo nonostante le ricerche. Le speranze sono al minimo.

Bosnia in lutto dopo l'incidente

Lo Sloga gioca nella seconda divisione del campionato bosniaco: il club è in lutto per la morte del suo capitano. Fondato nel 1922, è una delle squadre storiche del paese. Ecco il primo comunicato: "Cari amici e sostenitori, è con grande tristezza e dolore che vi informiamo che il nostro capitano Nedzad Mujagic e il vice allenatore Adnan Fajic hanno tragicamente perso la vita. Avete lasciato un segno indelebile nel nostro club e rimarrai per sempre nei nostri cuori". In un secondo comunicato lo Sloga ha fatto sapere che le ricerche del corpo di Fajic stanno continuando in queste ore.