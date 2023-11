Federica Pellegrini, la rivelazione a Fiorello e Malagò: "Farò il parto in acqua”

ROMA - Da quando Fiorello si è spostato dalle parti del Coni, sempre più frequentemente tira in ballo personaggi legati al mondo dello Sport . Dopo aver agevolato l‘incontro tra il ct della Nazionale Luciano Spalletti e l’ex capitano della Roma Francesco Totti per sancire la pace, lo showman man siciliano oggi ha avuto modo di ospitare nella propria trasmissione un altro personaggio monumentale dello sport italiano: Federica Pellegrini.

La rivelazione di Federica Pellegrini

Fiorello ha avuto modo di fare irruzione nella vita di Federica Pellegrini. E in presenza dl presidente del Coni Giovanni Malagò, è riuscito a intervistare l’ex nuotatrice. “Abbiamo deciso di far nascere nostra figlio in acqua - ha dichiarato Federica Pellegrini - con Matteo (Giunta) abbiamo già scelto il nome". Il parto avverrà tra Natale e Capodanno, la Divina è pronta per compiere l’impresa più bella.