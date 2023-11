Il corpo di Giulia Cecchettin ritrovato in un canale

Giulia Cecchettin è morta : è stato ritrovato il cadavere della ragazza scomparsa nei pressi del Lago di Barcis in provincia di Pordenone. La scoperta è stata fatta dagli uomini impegnati nelle ricerche dei due ex fidanzati scomparsi lo scorso sabato dopo un litigio. Lo conferma la procura di Venezia. Secondo fonti vicino all'inchiesta, ci sarebbe un video, brevissimo, nel quale si vedrebbe Turetta aggredire a mani nude Giulia .

Ultima ora, ritrovata Giulia Cecchettin: è morta

Il corpo di Giulia Cecchettin era in un canalone tra il lago di Barcis e Piancavallo, in provincia di Pordenone, più precisamente in località Pian delle More. Il cadavere di Giulia Cecchettin aveva gli stessi abiti che la 22enne indossava al momento della scomparsa. La procura e i carabinieri riceveranno a breve i risultati degli esami sulle macchie di sangue repertate sul marciapiede della strada vicinale della zona industriale a Fossò (Venezia), distante 6 km da Vigonovo. Sul corpo recuperato verranno effettuati i prelievi di tessuto e di sangue per estrarre il profilo genetico e confrontarlo con quello dei familiari di Giulia.

La famiglia e la sorella di Giulia Cecchettin

Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, ha postato su Instagram una foto in bianco e nero accompagnata dalla frase "Rest in power. I love you". Nella foto le due sorelle sorridono scattandosi un selfie allo specchio. Stefano Tigani, l'avvocato della famiglia Cecchettin, ha fatto sapere in una breve dichiarazione: "Adesso è il momento del dolore e di stringersi attorno alla famiglia. Il lavoro degli investigatori ha portato intanto a ritrovare Giulia. Ora è anche il momento di individuare le responsabilità e le dinamiche di questa vicenda, per le quali ci affidiamo ancora alle forze dell'ordine".

Che fine ha fatto Filipo Turetta: dov'è

Nessuna traccia di Filippo Turetta. L'auto del ragazzo, una Fiat Grande Punto Nera, sarebbe stata trovata nel parcheggio: i carabinieri stanno verificando la corrispondenza del numero di targa. Il cellulare di Turetta risulta essere ancora on line. Questo però non significa che il giovane lo abbia usato, o lo stia usando. Il telefono risulta infatti disattivato, ma proprio per ragioni di server, può ricevere messaggi anche whattsapp. Il mittente vede semplicemente la doppia spunta grigia, conferma (come avviene per le Pec) che il server di Meta ha messo a disposizione per il messaggio al destinatario.

Morte Giulia Cecchettin, il cordoglio dei Vip

Il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin ha scosso l'opinione pubblica e il web. Tra i tanti post sui social network, non è passato inosservato quello di Chiara Ferragni: "Ogni volta che scompare una donna, immaginiamo purtroppo tutte come sia andata a finire. Per una volta speravamo di sbagliarci". Alessia Marcuzzi, invece, ha condiviso tra le storie di Instagram il nome di Giulia con un cuore.