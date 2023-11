Federica Pellegrini: il gesto dopo la morte di Giulia Cecchettin

Il messaggio di Federica Pellegrini

“Mai come oggi spero di riuscire a proteggerti, a renderti forte – ha scritto Federica Pellegrini sul suo account –. A insegnarti a saper scegliere. Ma soprattutto ti costringerò a sentirti LIBERA in ogni passo… Per tutto il resto ci pensa papà, tranquilla”. Il parto dell'ex nuotatrice, sposata da un anno con Matteo Giunta, è previsto per dicembre.