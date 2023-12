Matrimonio comincia prima dell’arrivo dei genitori: “Sempre in ritardo”. La scelta estrema degli sposi

Un matrimonio indigesto , non tanto per il ricevimento, quanto per la cerimonia che ha visto uno scenario inaspettato. I genitori dello sposo , ritardatari cronici, hanno pagato a caro prezzo il loro vizio di non guardare l’orologio. E questa volta sono stati brutalmente esclusi dal matrimonio di uno dei loro figli. Nel momento in cui si sono presentati in chiesa, tutto era compiuto.

Le parole dello sposo

“Si sono sempre comportati in questo modo - sottolinea lo sposo - da quando ero bambino fino al diploma sono sempre arrivati in ritardo a ogni appuntamento, portando avanti un atteggiamento irrispettoso nei confronti di tutti. Era già accaduta la stessa cosa al matrimonio di mia sorella, così come a quello di mio fratello, ma loro avevano previsto il ritardo e quindi avevano organizzato tutto in modo tale da includere la loro presenza alla cerimonia. Io avevo dato loro un ultimatum quando arrivarono in ritardo al mio diploma. E quindi, sapevano a ciò che sarebbero andati incontro”. Quando i genitori dello sposo sono arrivati, il matrimonio era quasi giunto alla fine della celebrazione: per l’ingresso in chiesa, lo sposo ha scelto di essere accompagnato all’altare dalla sorella.