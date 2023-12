Manda due carabinieri in ospedale: arrestato il rugbista Nasove

Immobilizzato con il taser

Il rugbista non ha voluto fornire i documenti agli agenti e, sfruttando la sua stazza (1.95 metri per 95 kg), ha aggredito i due militari, che hanno chiesto rinforzi alla questura. Nel frattempo, il 28enne figiano è fuggito verso il centro, in piazzale Tricolore, dove ha tentato di nascondersi dietro un cartellone pubblicitario. Gli agenti lo hanno però scovato e fermato: per immobilizzarlo hanno dovuto sparargli col taser. L'uomo è stato portato al pronto soccorso, come da prassi, per una visita medica. E poi in carcere. Risponderà delle accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate. I due carabinieri hanno dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale Santa Maria Nuova dove sono stati dimessi con una settimana di prognosi ciascuno.