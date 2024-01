Incidente in moto per Adam Jendoubi: è grave

Adam Jendoubi, attore napoletano di origine tunisine e polacche, è stato ricoverato in ospedale dopo un grave incidente con la sua moto. Il 23enne, cresciuto a Forcella e protagonista del film "La paranza dei bambini" , ispirato all'omonimo libro di Roberto Saviano , si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Jendoubi, la dinamica dell'incidente

Jendoubi si trovava in viale delle Terme, quando ha perso il controllo della sua moto (una Honda SH 125) ed è finito sull'asfalto. Gli sono state riscontrate delle fratture multiple al cranio. I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia stanno indagando per capire le cause dell'incidente.