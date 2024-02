Gattuso, arrestati i presunti autori che hanno distrutto le auto della sorella

L'arresto dei responsabili

I due uomini, ritenuti vicini alle cosche di 'ndrangheta operanti nella città dell'Alto Ionio Cosentino, sarebbero i responsabili dei danneggiamenti messi in atto nei confronti delle vetture della donna, tra aprile e dicembre del 2023, allo scopo di ottenere il pagamento di 3 mila euro per evitare 'problemi' in relazione al finanziamento di 80 mila euro complessivi ottenuto dal padre, Franco, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Due gli episodi incendiari compiuti ai danni delle auto di proprietà di Ida Gattuso che in passato ha anche ricoperto la carica di consigliera comunale di Corigliano prima che il centro del cosentino si fondesse con quello limitrofo di Rossano dando vita alla terza città più popolosa della Calabria. Il primo ad ottobre quando stata data alle fiamme una sua automobile parcheggiata vicino casa e il secondo dopo circa due mesi con l'incendio di una seconda vettura di sua proprietà.