Re Carlo III, notte a casa dopo l’annuncio shoccante della Royal Family

LONDRA (Inghilterra) - Re Carlo III ha trascorso la notte a casa dopo aver iniziato il trattamento ambulatoriale contro il tumore. E' quanto riporta la BBC dopo il traumatico annuncio di ieri. Buckingham Palace ha annunciato che al monarca britannico è stata diagnosticata la malattia identificata durante il suo recente trattamento ospedaliero per un ingrossamento benigno della prostata. Non è stato specificato il tipo di tumore diagnosticato al Re, al quale è stato consigliato di rinviare gli impegni pubblici. Re Carlo III continuerà comunque a svolgere i compiti di Stato e proseguiranno gli incontri settimanali con il primo ministro Rishi Sunak. Secondo la Bbc il principe William coprirà alcuni impegni per suo conto. Ieri il Principe Harry ha parlato con il padre e dovrebbe rientrare a Londra dagli Stati Uniti nei prossimi giorni.