Kate Middleton, William parla per la prima volta della malattia: “Grazie del sostegno”

Il discorso di William e la battuta su Kate e il padre

Nel corso del Charity Gala Dinner a Londra, nel quale ha partecipato in qualità di patrono della London’s Air Ambulance Charity, ha ringraziato per la vicinanza alla sua famiglia: "Grazie per essere qui. E grazie a tutti coloro che con il loro duro lavoro hanno reso possibile questa serata. Colgo l'occasione per ringraziarvi anche per i gentili messaggi di sostegno a Catherine e a mio padre, soprattutto in questi giorni. Significa molto per tutti noi". William ha chiuso con una battuta: "È giusto dire che le ultime settimane hanno avuto un focus piuttosto medico. Così ho pensato di venire a un evento dedicato all'ambulanza aerea per allontanarmi da tutto!" .