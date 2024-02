Dalle giovanili di Roma e Verona al carcere: arrestato il 20enne Diaby

Nuovi guai per Aboudramane Diaby, 20enne calciatore svincolato con un passato nel settore giovanile della Roma, dove ha militato nella formazione under 17 allenata da Piccareta. Nato a Roma nel 2003, difensore centrale di belle speranze fino all'anno scorso, Diaby ha maturato anche una esperienza nella Primavera del Verona, dove era passato nel 2020 nell'ambito dell'affare Kumbulla, e nell'Imolese, arrivando al debutto in Serie C nel settembre 2022. Il calcio non gli è servito per evitare brutte strade, tant'è che proprio nelle ultime ore è stato arrestato con un complice per un sequestro avvenuto nel dicembre del 2022 a Ponte Milvio.