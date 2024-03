Due tifosi inglesi accoltellati e rapinati nella notte prima di Roma-Brighton: come stanno

Vigilia di Roma-Brighton abbastanza concitata per due tifosi inglesi, giunti nella Capitale per sostenere la squadra di De Zerbi nel match di Europa League in programma quest'oggi . I sostenitori del Brighton sono stati aggrediti in pieno centro.

Aggressione prima di Roma-Brighton, cosa è successo?

I due tifosi del Brighton sono stati rapinati e accoltellati nella notte in via Cavour, intorno alla mezzanotte. Sarebbero stati avvicinati da un gruppetto di sei o sette persone, tutte a volto coperto. Gli aggressori li hanno accoltellati alle gambe in maniera lieve, per poi appropriarsi di un portafogli che al suo interno conteneva soldi e documenti. I due ragazzi, di 27 e 28 anni, si sono rifugiati in un ristorante di via Monte Polacco e un dipendente ha chiamato i soccorsi, per poi essere trasportati in ospedale in codice giallo. La polizia indaga sull'accaduto, con i due inglesi che non versano in condizioni gravi.